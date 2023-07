VIDÉO - Il a sauvé un adulte et un enfant dans la Seine : Mohamed, 12 ans, raconte à TF1 son geste héroïque

"J'ai entendu des cris d'enfants. J'ai pas hésité, j'ai couru directement", raconte Mohamed dans le JT de TF1 en tête de cet article. Le jeune garçon plonge et attrape l'enfant. "Je l'ai soulevé pour qu'il ne boive pas l'eau. Après, je n'avais vraiment plus de respiration, j'ai nagé jusqu'à la rive et je l'ai posé. Ensuite, j'ai pris le monsieur et je l'ai poussé pour qu'il remonte. Et, moi aussi, je suis remonté", détaille-t-il.

À la force de ses bras, Mohamed a porté les deux victimes sur les quais saines et sauves. Son père, Karim, ne cache pas son émotion. "Je suis très fier de lui. Je ne m'attendais pas à un geste pareil", dit-il. Impressionnés, les policiers lui ont même offert un écusson pour le récompenser. Dans les rues de la commune, le petit sauveteur ne passe plus inaperçu. "Il est là le héros", lance un habitant qui ajoute : "Je ne sais pas comment il a fait pour plonger jusqu'à là-bas, mais en tout cas, chapeau !".