VIDÉO - Il a tout perdu dans les violences urbaines : l’appel à l’aide d’un chocolatier du Loiret

Pour Patrick Vriet, le préjudice est estimé à 200.000 euros. Mais à ce jour, il n'a rien touché ou presque : 15.000 euros d'avance de son assurance. "Ça part très vite, il y a déjà eu 7000 euros avec le licenciement de la vendeuse. C'est une goutte par rapport à tout le reste", dit-il. Si le bâtiment est parti en fumée, il doit continuer à payer les impôts, son prêt et rembourser ses fournisseurs. Soit 4000 euros en tout chaque mois et zéro recette. "Je ne peux pas continuer comme ça avec le découvert à la banque. C'est dur", assure-t-il.

Heureusement, il peut compter sur le soutien des habitants. Et il lui reste une deuxième chocolaterie à quarante kilomètres de là avec des clients au rendez-vous. Mais cette boutique est aussi menacée. Les recettes ne pourront pas compenser les dettes. "Il me faut l'aide du gouvernement, de l'assureur et puis, peut-être une cagnotte en ligne. Mais il faut qu'on existe, il faut qu'on continue d'exister", affirme-t-il.