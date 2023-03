VIDÉO - "Il ne l'a pas enterrée profond" : l'ancien codétenu de Cédric Jubillar maintient ses accusations dans Sept à Huit

Marco acquiesce. Un soir, Cédric lui aurait dit : "Je vais me coucher et je vois que je n'ai plus de batterie. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher mon chargeur. Je lui réponds : 'ouais'. Il me dit : 'tu vois pas qu'elle était en train d'envoyer des messages à son amant'. Et il me dit : 'je lui ai arraché le téléphone et c'est là que j'ai vrillé. J'ai pété les plombs et je m'en suis débarrassé". Puis , il précise : "Il parle d'un couteau, mais il ne m'a pas dit : 'je l'ai planté'. Il ne m'a pas dit : 'je l'ai étouffé'. Il m'a dit : 'je m'en suis débarrassé", insiste-t-il.

Et d'ajouter : "Il m'a dit : 'on m'a prêté une voiture pour que je puisse m'en débarrasser", précisant que le "on" serait "son frère d'enfance". "C'est comme un frère, même si génétiquement, il n'a pas de frère, mais c'est quelqu'un qui peut compter sur lui", affirme encore Marco. "Il m'a dit aussi qu'il avait mis des sacs plastiques dans les pieds parce qu'il n'est pas assez stupide pour laisser des traces", ajoute-t-il.

Une version de la soirée très différente de celle que Cédric Jubillar a livrée avec constance à la justice. Depuis les premières heures de la disparition de son épouse, il jure qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. La mère de famille s'est volatilisée, en plein couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19, et en laissant derrière elle ses papiers, clés et lunettes. Selon son mari, seuls manquent sa doudoune blanche et son téléphone. D'après lui, il aurait vu sa femme pour la dernière fois vers 22 h 30, lorsqu'elle est venue lui faire un câlin avec son fils.