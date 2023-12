VIDÉO - "Il se dirigeait franchement vers le sol" : à Villejuif, un avion se pose miraculeusement en pleine ville

Un bimoteur, avec trois personnes à son bord, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence, lundi 4 décembre, alors qu'il survolait Villejuif. Les trois occupants de l’avion se trouvent "en urgence absolue, sans pronostic vital engagé". De nombreux habitants ont été témoins de cette scène surréaliste.

Les habitants de Villejuif (Val-de-Marne) sont stupéfaits. Ce lundi, en fin d'après-midi, un avion bimoteur avec trois personnes à son bord s’est posé en urgence à hauteur de l’avenue Maxime-Gorki. Dans le reportage en tête de cet article, on peut voir l'avion au sol, les ailes brisées. La queue de l'appareil s’est quant à elle décrochée du reste de la carlingue, et repose désormais sur des garages. "On était chez nous en train de discuter tranquillement, là je vois une ombre passer. C'est vrai qu'il y a Orly à côté, mais là c'était vachement près, ça se dirigeait franchement vers le sol", témoigne un habitant, encore impressionné par la scène.

"Il n'a pas piqué directement, il a baissé en altitude. Je me disais 'c'est bizarre cet avion est vraiment très bas'", renchérit un autre habitant, interrogé dans le reportage ci-dessus. L'aéronef effectuait un vol de formation de Rouen en direction du département des Yvelines. Il "a dû se poser en urgence", selon la préfecture. À son bord se trouvaient deux élèves de 28 et 29 ans, et leur formateur âgé de 82 ans, pilote chevronné avec plus de 40.000 heures de vol. Selon les premiers de l'enquête, l'avion aurait été victime d'une avarie moteur.

La préfecture a annoncé que les trois victimes se trouvaient "en urgence absolue mais sans pronostic vital engagé", un bilan jugé "assez miraculeux" par cette même source. "On a eu de la chance d'avoir un très bon pilote qui a été capable de s'orienter sur une rue, et la chance a voulu qu'il n'y ait personne dans cet environnement. Évidemment, cela aurait pu très mal se passer", analyse Xavier Tytelman, expert en aéronautique.

Une enquête en flagrance a été ouverte pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d’autrui". Elle a été confiée en cosaisine à la gendarmerie des transports aériens et au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a, de son côté, ouvert une enquête de sécurité.