VIDÉO - Ils faisaient du chantage avec de faux e-mails : un réseau démantelé par les autorités

Le préjudice total de ces arnaques s'élève à 3,3 millions d'euros. Pour réaliser ce coup de filet, deux ans d'enquête. Résultat : 19 interpellations sur le territoire et en Belgique. Pour soutirer l'argent à leurs victimes, les malfaiteurs avaient une technique bien rodée. Leur procès se tiendra en janvier prochain. Les mis en cause risquent jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende.