Un braquage s'est déroulé mercredi 29 mai en plein jour dans une boutique de montres de luxe de Monaco. Le préjudice estimé se chiffre à plus de quatre millions d'euros. Des caméras de surveillance ont capturé les images saisissantes de ce casse.

De prime abord, dans la vidéo du 20H de TF1 à voir en tête de cet article, on aperçoit une une personne âgée, inoffensive, rentrant dans une bijouterie de luxe de Monaco mercredi 29 mai. Mais la canne et le béret qu’il porte sont des leurres. Rapidement, l’homme sort une arme de poing et demande à la vendeuse de lui remettre toutes les montres se trouvant dans la vitrine.

Le malfaiteur, masqué et ganté, présente un calme stupéfiant et ne fait aucun geste brusque. Il finit par se servir lui-même et récupérer les montres. Lorsque des passants semblent s’adresser à lui depuis l'extérieur, il leur fait signe de la main de repasser dans dix minutes. Avant de quitter les lieux, il prend même le temps de vaporiser un produit afin d’effacer ses traces.

Un coup minutieusement préparé

Le signe, pour Laurent Martin de Frémont, que l’auteur de ce braquage commis en plein jour et devant de nombreuses caméras de vidéosurveillance est expérimenté. "C’est quelqu’un qui sait pertinemment qu’il faut peut-être perdre un petit peu de temps en amont afin de ne pas se faire coffrer en aval. Je pense que cette opération a été parfaitement pensée et préméditée", déclare le secrétaire départemental syndicat Unité SGP Police des Alpes-Maritimes.

Le braquage a duré sept minutes. Le voleur s’est ensuite enfui avec un complice, sur un scooter, en direction de la commune voisine de Beausoleil (Alpes-Maritimes) où les deux personnes ont disparu avec le butin. Celui-ci, d’abord estimé à trois millions d’euros, a ensuite été estimé à plus de quatre millions d'euros. Le braquage n’a fait aucun blessé mais la vendeuse a été transportée à l’hôpital en état de choc. Une information judiciaire a été ouverte après ce vol à main armée, a annoncé le procureur général jeudi 30 mai. Les polices françaises et monégasques collaborent pour tenter de retrouver la trace des deux malfaiteurs.