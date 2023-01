IMMERSION - Avignon : comment cette ville moyenne est empoisonnée par le trafic de drogue

Dans cet immeuble d’habitation, les murs affichent explicitement les prix des produits proposés, et dans le hall, qui sert de point de deal, on trouve même les horaires de vente de la semaine. Conséquence : de plus en plus de riverains sont cloîtrés chez eux, leur entrée bloquée par les dealers. Même les toits des immeubles sont inspectés par la brigade, susceptibles de cacher de la cocaïne ou de l’héroïne.

Avignon compte 91.000 habitants, tandis que son aire urbaine dépasse le demi-million. L'agglomération est celle qui a le plus augmenté en France entre 1999 et 2010, avec une population progressant de 76%. Comme de nombreuses villes moyennes en France, elle subit un trafic de drogue de plus en plus présent, contre lequel elle dispose de moyens plus limités que les métropoles.