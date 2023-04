VIDÉO - Immeuble effondré à Marseille : pourquoi l'enquête n'avance pas plus vite

Pour cause, les gravats du bâtiment avaient été ravagés par un puissant départ de feu, qui avait considérablement ralenti le travail des secouristes, qui tentaient de venir en aide aux victimes. "L'incendie provoque justement d'énormes dégâts, à la fois sur les matériels et les structures. Et parfois, ces dégâts brouillent les pistes, ils ne facilitent pas la lecture des indices", explique Joël Hovsepian, expert judiciaire en incendie.

"Le mécanisme ayant conduit à cette explosion restera à déterminer à l'issue d’investigations et d'opérations d'expertises qui seront nécessairement longues et complexes", a reconnu de son côté le parquet de Marseille. Un appel à témoins a été lancé cette semaine dans l'espoir d'accélérer l'enquête. Plusieurs personnes présentes dans les alentours de l'immeuble entre 0h30 et 0h45 la nuit du drame ont été entendues.