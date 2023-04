VIDÉO - Immeuble effondré à Marseille : les deux derniers corps retrouvés, une plainte contre X déposée

Quatre jours après l'effondrement, et malgré la difficulté du chantier, les marins-pompiers ont réussi à retrouver les deux derniers corps dans les décombres mercredi en fin de journée. Les enquêteurs ont désormais identifié les huit habitants de l'immeuble du 17 rue de Tivoli. Parmi les quatre nouvelles victimes identifiées figurent un couple de trentenaires, Marion Blox, 31 ans, et son compagnon Michael Lequeux, 28 ans. Les deux dernières victimes recensées sont Anna Sinapi et Jacky Morand, âgés respectivement de 85 et 81 ans. Les quatre premières victimes identifiées, et ce depuis mardi, étaient Nicole Gacon, 65 ans, Antoinietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, et Jacques Praxy et Anne-Marie Praxy, tous deux 74 ans.

Si les recherches pour retrouver des victimes sont terminées, l'enquête se poursuit pour comprendre les causes de cette explosion. Depuis quatre jours, les décombres sont transportés à quelques kilomètres pour être analysés au peigne fin par les enquêteurs.