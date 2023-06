Immeuble effondré en plein Paris : "On aurait dit que le monde s'arrêtait", des témoins racontent l'explosion

"J'étais au travail. Je travaillais à 200 mètres à peine. On a entendu une énorme explosion", témoigne Sylvain Albanet, au micro de LCI. "Tout de suite, le premier réflexe a été de regarder par la fenêtre. On a décidé de descendre pour regarder ce qu'il se passait. C'est là que l'on a vu l'immeuble complètement au sol. (Il y a) de gros débris au sol, qui prennent une bonne partie de la rue, et énormément de fumée. Les flammes ont pris sur deux immeubles", explique ce témoin. "Les fenêtres ont bougé, on a senti la vibration", assure-t-il encore, évoquant une unique détonation.