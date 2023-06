VIDÉO - Immeuble effondré à Paris : "Il va falloir préserver les bâtiments mitoyens"

Alors que d'importants moyens de secours ont été déployés sur place, et qu'au moins une vingtaine de personnes ont été blessées à cette occasion, le plus dur commence. "En termes de sauvetage et de déblaiement, maintenant le problème sera d'accéder avec des engins", pointe Patrick Coulombel. Pour le co-fondateur de l'association Les architectes de l'urgence, il va "falloir se dépêcher" pour trouver les éventuels rescapés, encore plus au vu du violent incendie qui a succédé à la déflagration, bien qu'il rassure sur les capacités des pompiers de Paris "qui sont parmi les meilleurs au monde pour ce genre de problématique". Heureusement, cette intervention "va pouvoir se faire assez rapidement, car la zone n'est pas enclavée", rassure-t-il.