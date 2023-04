VIDÉO - Immeuble effondré à Marseille : une enquête longue et difficile s'annonce

Pour l'instant, la cause de la déflagration n'est pas connue. L'hypothèse de la fuite de gaz est toutefois une piste suivie de très près par les enquêteurs. C'est la cause la plus fréquente dans de telles explosions. Mais d'où viendrait-elle ? L'immeuble effondré était bien raccordé au gaz dans les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage. Dominique Laurens, procureure de Marseille, a affirmé en conférence de presse que les compteurs de gaz allaient être analysés pour savoir s'il y a eu ou non une consommation anormale dans les 24 heures avant le drame.