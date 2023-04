VIDÉO - Immeubles effondrés à Marseille : "J'ai peur de rentrer chez moi toute seule"

Ils font partie des plus chanceux. Ce lundi matin, certains ont pu récupérer des affaires et rejoindre des amis. Mais toutes les personnes évacuées à Marseille après l'effondrement de l'immeuble du 17 rue Tivoli n'ont pas eu cette chance. Près de 200 personnes, dont des familles, ont dû quitter leur logement, par précaution, situé dans une trentaine d'immeubles alentours. C'est le cas de Diana. Elle habitait juste en face de l’immeuble qui a explosé. Évacuée en urgence, elle n’a plus rien. Si elle souhaite récupérer quelques affaires dans son appartement, elle ne sait pas si elle en aura la force. "J'ai peur de rentrer chez moi toute seule, parce que j'ai l'image de l'explosion (...) c'est bloqué dans ma tête".