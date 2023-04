VIDÉO - Immeubles effondrés à Marseille : "On a entendu un gros boum"

Si certains ont pu emporter quelques affaires, d'autres sont partis avec le strict minimum, alors que le quartier où s'est produit le drame est toujours bouclé. Le début de l'attente et l'incompréhension pour ces habitants encore sous le choc. Six personnes sont toujours portées disparues ce lundi matin et deux corps ont été retrouvés dans les décombres. L'enquête, elle, se poursuit pour déterminer les causes de l'explosion. Le gaz fait partie bien évidemment des pistes, selon les autorités. "On a très vite senti une forte odeur de gaz, qui est restée et qu'on a encore sentie ce matin", avait ainsi indiqué à l'AFP Savera Mosnier, habitante d'une rue proche, peu après la catastrophe.