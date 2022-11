Agent du fisc tué : la profession traumatisée face à un geste prémédité

Dans l’intimité des locaux du centre des finances publiques d’Arras, les collègues de Ludovic Montuelle, tué lundi lors d’un contrôle, se sont recueillis longuement. À 43 ans, il était inspecteur principal, à la tête d’une brigade de neuf agents fiscaux.

L’une de ses collègues a accepté de parler à notre équipe. Traumatisée, c’est toute sa vie qu’elle remet actuellement en question : "Personnellement, je me sens seule, je me sens abandonnée. Sur l'avenir à moyen et long terme, évidemment. Est-ce que je dois risquer ma vie pour faire ce métier ?". À travers elle, l’émotion de toute une profession.