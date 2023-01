Impressionnant incendie près de Rouen : le danger est-il écarté ?

Toutefois, à trois kilomètres de là, dans le centre-ville de la commune de Grand-Couronne, les habitants se sont immédiatement inquiétés, encore marqués par l'incendie de l'usine Lubrizol en 2019. "La première chose qu'on a pensé, c'est Lubrizol, bien sûr, atteste une riveraine. Mais après, ce matin, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'odeur". "Je me suis dit : 'c'est la même chose que Lubrizol' et j'ai eu peur parce qu'on ne sait jamais ce qu'on respire", renchérit un habitant, pas très rassuré.

De son côté, la commune voisine d'Orival, à quelques kilomètres au sud de Grand-Couronne, avait demandé sur Facebook à ses administrés, peu après le départ de feu, de "rester confinés, fermer les fenêtres et ne sortir sous aucun prétexte". Un message suivi à la lettre. "J'ai fermé mes fenêtres et mes volets par précaution", atteste l'un d'eux. Mais après l'inquiétude, c'est le soulagement. "J'ai attendu chez moi avant d'avoir l'information que c'était pas toxique donc on a emmené les enfants à l'école", témoigne un jeune père de famille.