Incendie à Canjuers : 1 000 hectares détruits par un tir d'artillerie

En milieu du journée, la route touristique des Gorges du Verdon a été coupée à la circulation. Et un peu plus loin, un éleveur, on se désole de voir les collines brûlées. Alors que le Var subit une sécheresse exceptionnelle, on se demande si les conditions de sécurité étaient réunies pour effectuer ces tirs d'artillerie. Le parquet militaire de Marseille a été saisi de l'enquête.