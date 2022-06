"Scandaleux" : vive polémique dans le Var face à l'incendie déclenché par un tir militaire

"On demande aux gens de ne pas allumer de barbecue, de ne pas jeter de mégot de cigarette, de faire très attention, et eux, ils tirent des obus, des trucs invraisemblables", s'offusque un homme assis sur un banc." "Là on est en canicule, des massifs sont interdits de promenade... Un jour où il y a du vent, ils tirent un obus et ils foutent le feu partout, et ça dure trois jours, c'est scandaleux", ajoute un autre. Sur place, difficile de trouver quelqu'un qui prenne la défense des militaires. "Ce que je trouve révoltant, c'est qu'ils tirent alors que nous, on est en alerte sécheresse depuis bien un mois. C'est vraiment inadmissible", lâche une autre habitante.