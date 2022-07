Incendie à Martigues : deux ans après, quelles leçons ont été tirées

Au total, sur la commune de Martigues, plus de 1 000 hectares sont partis en deux jours. Les maisons ont été protégées, mais la végétation a payé un très lourd tribut. Pour tenter d'y remédier et de redonner de l'espoir, l'association "Replanter notre forêt provençale" fondée par Julien Altero, pompier, a déjà replanté 1 500 arbres dans la colline. Il faut au maximum remplacer les pins qui s'embrasent trop vite. Mais il faudra du temps, entre 15 et 20 ans pour que la nature reprenne sa place ici, pour effacer petit à petit les cicatrices qu'à laisser sur la côte bleue, le grand incendie d'août 2020.