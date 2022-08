Incendie à Mulhouse : un mort et neuf blessés

Lorsque les pompiers ont été appelés vers 12h15, un violent incendie venait de se déclencher dans un appartement au premier étage d’un petit immeuble. Une fois sur place, les flammes se sont déjà propagées. “Le feu léchait la façade jusqu’au deuxième étage et la cage escalier était complètement en fumée. Mes collègues ont dû intervenir et par l’intérieur, avec des protections respiratoires ; et par l’extérieur, au moyen d’échelle pivotante automatique”, a précisé le capitaine Sébastien Petit, commandant en charge des opérations au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68).