Incendie à Saumos : de nouvelles évacuations en cours

Il faut encore recouper et trier ces témoignages. Il faut notamment vérifier les plaques d'immatriculation qui leur sont communiquées, interroger les propriétaires des véhicules. Tout cela prend du temps et pour le moment l'enquête est limitée, car les gendarmes ne peuvent pas se rendre sur les lieux de départ de feu tant que les pompiers sont encore sur terrain et que l'incendie est encore en cours.