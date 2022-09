Incendie à Saumos, ils se sont réfugiés dans leur piscine

Le couple restera de longues minutes dans la piscine avant de découvrir les dégâts. Christian est pêcheur dans l’estuaire de la Gironde. Valérie, elle, vend le poisson sur les marchés. "Du matériel de toute ma vie, 40 ans de pêche, il n’y a plus rien", affirme Christian. Tout leur matériel est parti en fumée. "Il va falloir que je reparte au travail, cela va être dur. J’aime mon métier, mais cela me fait mal", révèle-t-il. Les voisins du couple ont pu être évacués avant que leurs maisons ne partent en fumée. Celle de Christian et Valérie est encore debout, mais autour tout est encore à reconstruire.