Incendie à Saumos : le maire en première ligne

"Ça aurait pu mal tourné. On n'aurait pas fait évacuer les gens, on aurait pris de gros risques", explique Didier Chautard. À ce moment-là, le propriétaire arrive pour constater les dégâts. Un peu plus loin, le maire vient soutenir un habitant, sa maison est menacée. Les reprises de feu sont à quelques mètres de chez lui. Pour de nombreux habitants de la commune, ce feu n'est pas accidentel.