VIDÉO - Incendie au sud d'Avignon : un train à l’origine du feu ?

Si les secours ont mis du temps à arriver, c’est à cause de plusieurs départs de feu le long de la voie ferrée. L’origine probable de l’incendie serait un train de marchandise circulant entre Tarascon et Graveson. "Ce serait une défaillance au niveau des systèmes de freinage, fer contre fer, ce qui provoque des gerbes d’étincelles, et ces gerbes-là vont provoquer des mises à feu régulières sur les herbacées autour de la ligne. On a été rapidement débordés par les départs multiples, peut-être une vingtaine", explique le commandant Patrice Tissot, référent dans les recherches des causes de l’incendie.