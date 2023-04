VIDÉO - Incendies : Gérald Darmanin s'attend à "un été 2023 extrêmement difficile"

Un été 2023 aussi dévastateur qu'en 2022 ? Après les feux hors normes de l'été dernier, où 66.000 hectares sont partis en fumée dans l'Hexagone, un incendie de forêt, qualifié de "premier gros feu de l'année", a ravagé quasiment 1000 hectares de végétation (dont 130 côté espagnol), entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, attisé par la tramontane. "Le feu a été jusqu'à toucher certains jardins de particuliers", a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déplorant un "désastre écologique, touristique et économique" pour le département, situé au sud de la région Occitanie.

"Le plus grand feu de l'année 2023 intervient à une date extrêmement précoce. La saison des feux débute habituellement au mois de juin jusqu'à début septembre. (...) Aujourd'hui, nous déplorons un feu de plus de 1000 hectares et nous ne sommes que mi-avril", a insisté le patron de Beauvau, qui s'est rendu sur place, lundi 17 avril. "Il ne faut pas se leurrer, nous allons connaître un été 2023 extrêmement difficile. Sans doute au moins aussi difficile que l'été 2022", a-t-il prévenu. "Ce qui est très impressionnant, c'est à la fois l'avancée dans le temps de la saison des feux, du fait du réchauffement climatique, et le fait que 50% des feux l'été dernier ont touché le nord de la Loire", avec des départements autrefois épargnés.