Incendie d'Aubais, le témoignage des pompiers volontaires

Ils se retrouvent à l'endroit où ils ont bien failli mourir. Leur camion était immobilisé dans les flammes. Dimanche dernier, quatre pompiers volontaires sont pris au piège. Le système d’autoprotection, à savoir l'eau qui coule sur leur véhicule, n'est plus suffisant. L'adjudant Philippe Gruvel conduit le camion, c'est lui qui a les blessures les plus graves. "C'est la chaleur qui a traversé la vitre qui m'a brûlé les mains et la partie du visage", explique-t-il.