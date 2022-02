Incendie dans les Pyrénées-Orientales : une famille décimée parmi les victimes

En plus de ces décès, une vingtaine de personnes ont été blessées dans l’incendie. Un homme d’une trentaine d’années a également dû être évacué, en état d’urgence absolue après avoir tenté d’échapper aux flammes en sautant d'une fenêtre.

Pour les autres riverains, plus rien ne sera jamais pareil. Rencontrée par TF1, Astrid ne sait pas dans combien de jours ou de semaines, elle pourra regagner son appartement. Elle habitait l'immeuble d'en face et croisait ses voisins au quotidien. Les prochains jours de marché ne seront plus pareils, affirme-t-elle avec émotion. Si elle s'efforce de faire son deuil et tente de calmer les images de cette nuit-là, elle reconnaît que "quand on entend des cris par la fenêtre et qu'on voit des personnes se faire avaler par les flammes, ce sont des choses qui, même avec un peu de temps, risquent de rester ancrées".