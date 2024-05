VIDÉO - Incendie d'une synagogue à Rouen : "le caractère antisémite est plus que probable", estime le maire sur LCI

Un homme a tenté ce vendredi matin de mettre le feu à une synagogue de Rouen (Seine-Maritime). Armé, il a été abattu par les forces de l'ordre. Sur LCI, le maire de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol, évoque "une attaque à la République et à toute la Nation".

Un homme abattu près d'une synagogue. Des policiers ont abattu ce vendredi matin un homme armé notamment d'un couteau qui tentait de mettre le feu à une synagogue à Rouen (Seine-Maritime) et les menaçait, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur place, le maire Nicolas Mayer-Rossignol affirme que "les caméras autour de la synagogue" ont permis de repérer le danger.

"Pas de lien avec les événements antérieurs"

"Toute la ville de Rouen est touchée et meurtrie", assure l'élu socialiste sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Tôt ce matin, un individu a tenté de mettre le feu en montant au premier étage de la synagogue en escaladant via une poubelle", raconte Nicolas Mayer-Rossignol. "Il y a jeté un élément qui a provoqué un début d'incendie, maintenant maîtrisé. Il s'est précipité vers les forces de l'ordre avec au moins un grand couteau. Les forces de l'ordre ont tiré, il est décédé."

Le maire ne veut toutefois faire aucun lien rapide avec la hausse des actes antisémites enregistrés en France ces derniers mois. Récemment, "il y a eu des insultes, des propos à caractère antisémite à l'endroit de la communauté israélite rouennaise", déclare Nicolas Mayer-Rossignol. "Factuellement, je ne peux pas faire de lien entre ce qui s'est passé ce matin et ces événements antérieurs."

Reste que pour l'élu, "le caractère antisémite de cette agression est plus que probable : c'est une synagogue qui a subi une tentative d'incendie". "Quand on s'attaque à cette communauté, comme à toutes les communautés, on s'attaque à la République et à toute la Nation", poursuit Nicolas Mayer-Rossignol.