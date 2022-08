Incendie dans le Gard : le pire a été évité

Guetter chaque fumée suspecte. Si l'incendie est maîtrisé, il n'est pas toujours éteint et la menace d'éventuelle reprise est bien présente. "Par exemple ici, un point chaud s'est développé un petit peu. Si on ne fait rien, si on ne traite pas, ça va partir au niveau de la végétation non brûlée par des petites flammes au départ, un tout petit feu, mais ça va partir très rapidement, puisque la végétation est extrêmement sèche", explique Lieutenant-colonel Nicolas Coste, commandant des opérations de secours.