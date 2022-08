Incendie dans le Morbihan : les habitants entre colère et impuissance

Dans les communes touchées, les habitants reviennent peu à peu. En passant à travers les champs calcinés de Locoal-Mendon (Morbihan), nous rencontrons Hubert Audic, agriculteur et éleveur bovins. Ce dernier est abattu, impuissant. Il a dû choisir entre protéger sa maison et son exploitation. Ses 50 bêtes n'ont plus de quoi se nourrir.