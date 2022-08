Incendie dans les Landes : vigilance maximale dans les hameaux

Dans le hameau de Peyrin, la vigilance est maximale. C'est un camion de pompier devant chaque maison. Par ailleurs, leurs habitants ont été évacués mardi soir. Pour les agents, le but est d'intervenir le plus vite possible si le feu arrive sur les lieux, et ce, pour éviter ce qui s'est produit dans le département voisin de la Gironde la nuit du mardi : seize maisons ont été détruites par les flammes.