Incendie dans les Pyrénées-Orientales : la tramontane, ennemie redoutée des soldats du feu

C'est un élément redouté des pompiers, encore plus dans cet endroit de la France. Depuis 9h30, sur les hauteurs de Cerbère, une commune de la Côte Vermeille, plus de 360 soldats du feu venus de toute la région et de Catalogne luttent contre un feu de végétation qui avance à vitesse grand V. Ils savent d'ores et déjà que le combat va être âpre : dix heures après son départ, il avait avalé plus de 900 hectares et atteint l'Espagne voisine.