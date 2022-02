Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le travail d’enquête s’annonce complexe

Autre élément pour l'enquête : les caméras de surveillance placées dans la rue. Elles ont tout filmé. "La gendarmerie va analyser les images et on verra ce que ça donne", indique le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque Alain Got. Les gendarmes continuent de recueillir les témoignages des riverains. La cause du sinistre ne sera pas connue avant plusieurs jours.