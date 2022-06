Incendie dans les Pyrénées-Orientales : un millier de personnes évacuées

Dans une épaisse fumée, les habitants de Salses-le-Château fuient avec leur voiture. Tout un quartier a été évacué. Certains tentent d'aller sauver quelques affaires, mais la route est bloquée. "On a peur de tout perdre. On attend les informations qu'on n'a pas malheureusement. On attend d'avoir de bonnes nouvelles, on espère", s'inquiète cet habitant. Évacuées par les gendarmes, près de 1 000 personnes ont dû quitter leur domicile. "Ce serait dommage de perdre la maison avec tout ce qu'il y a dedans. On n'a rien : on n'a pas nos ordinateurs, on n'a pas nos papiers", témoigne un autre.