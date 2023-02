Incendie de la rue Erlanger : l'accusée condamnée à 25 ans de réclusion

La cour d'assises de Paris a condamné jeudi à 25 ans de réclusion criminelle Essia Boularès, 44 ans, pour avoir provoqué l'incendie d'un immeuble de la rue Erlanger, en février 2019, provoquant la mort de dix personnes et en blessant des dizaines d'autres.

Au terme de plus de six heures de délibéré, le président de la cour Franck Zientara a justifié cette peine par "l'extrême gravité des faits", évoquant des actes "pas déconnectés de la réalité", avec un départ de feu "volontaire", "en pleine nuit", motivé par "la colère et le ressentiment".