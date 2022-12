VIDÉO - Incendie de Vaulx-en-Velin : comment les habitants se sont retrouvés pris au piège

Les témoins racontent des scènes bouleversantes. "Il y avait des cordes, des gens qui préparaient leurs draps pour sauter. Il y avait une maman qui a jeté son fils et qui a suivi. Malheureusement, elle est morte. C'était affreux", décrit avec sidération une riveraine.

Des rescapés décrivent la panique et les efforts fournis pour s'extirper de l'immeuble par tous les moyens. "J'ai vu la fumée rentrée par la porte d'entrée, et tout le salon était plein de fumée. Comme j'habite au premier étage, j'ai jeté le matelas en bas et j'ai commencé à faire descendre les petits", explique un père de famille au micro du 20H de TF1. " Quand je suis allée vers la porte principale, là, il y avait des flammes immenses. Des gens criés depuis leurs balcons. Les minutes ont paru des heures, une journée, tellement ça crié. J'ai vu quelques personnes qui ont sauté. Ça va me marquer à vie", souligne-t-il encore ému.

Certains voisins sont venus leur porter secours en catastrophe. C'est le cas d'un habitant rencontré par nos reporters. "On a vu des flammes sortir d'en bas, et il y avait beaucoup de la fumée qui sortait de tout l'immeuble. On est passé par l'échelle à deux avec un jeune, et on a passé de l'oxygène au troisième étage. C'était pile en face de chez nous, on voyait des personnes en train de crier, de hurler. Ils disaient 'Appeler les pompiers','Aidez-nous, aidez-nous', 'à l'aide, à l'aide'", raconte-t-il avec tristesse.