Incendie des Monts d'Arrée : la Bretagne sidérée

L'incendie le plus important qu'ait connu la Bretagne en 45 ans a mobilisé plus de 300 pompiers. En six jours, 1 700 hectares sont partis en fumée. Le feu est actuellement maîtrisé, mais plus d'une centaine de pompiers sont encore en alerte. Les 500 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. C'est notamment le cas à Saint-Rivoal où des habitants ont encore une certaine appréhension.