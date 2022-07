Incendie : des TGV à très petite vitesse

Sur les tableaux d'affichage, on a constaté des retards qui duraient presque toute la journée. Le trafic a été perturbé à cause d'un incendie à proximité de Montélimar, sur une aire d'autoroute. Il s'est déclaré à quelques dizaines de mètres des rails vers 10h30 ce samedi 30 juillet 2022. Deux heures plus tard, le feu est maîtrisé par les pompiers, mais plusieurs trains sont restés bloqués sur les voies.