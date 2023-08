VIDÉO - Incendie dans un gîte en Alsace : que sait-on des onze victimes de la catastrophe ?

Quatre disparus dans l'incendie étaient originaires de la région d'Amnéville (Moselle). Ils étaient âgés de 40 à "une cinquantaine d'années" et se prénommaient Fatima, Jérôme, Laure et Marcelle. Les trois premiers vivaient dans le même établissement dans la ville. Après l'accident, des bouquets ont été déposés à l'entrée de leur foyer pour leur rendre hommage. Marcelle, elle, était logée dans une commune proche, à Pierrevillers. "Elle était attachante et avait un caractère bien affirmé (...) Elle me (nous) manque déjà", a témoigné sur Facebook son neveu Julien.