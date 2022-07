Incendie en Bretagne : 1 700 hectares brûlés par un feu inédit

Parmi eux, se trouvent Gilles et Solange. Ils ont dû quitter leur maison pour la première fois. Jean-Michel et Catherine, eux, étaient en vacances à Botmeur. Là-bas, ils ne s'attendaient pas à ce séjour caniculaire et à proximité d'un brasier. Tous attendent impatiemment le retour des averses. Ce mardi soir, le feu poursuit sa course. Sans aucun doute, cet incendie restera historique en Bretagne.