Incendies dans le Gard : pourquoi autant de pompiers blessés ?

Selon David Annotel, les avions bombardiers, directement mobilisés au départ de l'incendie à Aubais, "ont été limités sur leur premier largage de sécurité puisqu'il y avait présence d'une ligne électrique". Ces avions, beaucoup plus puissants, mais moins précis que les hélicoptères, n'ont donc pas pu larguer d'eau à cause de la proximité d'une ligne à haute tension, laissant le feu grignoter de plus en plus d'hectares.

En lien avec les autorités et l'opération RTE, le poste de commandement des sapeurs-pompiers a dû attendre d'évaluer les conséquences d'une telle coupure électrique pour la population. Après une attente interminable, les avions ont pu contribuer, bien que tardivement, à la maîtrise de cet incendie.