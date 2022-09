Incendie en Gironde : au plus près du feu avec les pompiers

Le feu ne leur laisse aucun répit. À peine le temps pour les pompiers d’éteindre une reprise qu’une autre se déclare quelques centaines de mètres plus loin. “On vient de traiter les lisières pour éviter que le feu monte aux cimes des arbres. C’est partout. Un coup, on combat le feu d’un côté, de l’autre. On est au quatre coins du feu là, on est étiré et on fait au mieux pour l’instant”, déplore le Caporal Mustapha-Hakim Ettahraui au sein du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33).