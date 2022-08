Incendie en Gironde : l'Europe à la rescousse

C'est un travail essentiel, mais dans cette bataille, la France manque de bras. L’Europe est alors appelée à la rescousse. Sur des images, on voit 49 camions et 146 pompiers polonais prêts à partir. Ils arriveront sur les lieux le 12 août 2022. Aussi, 34 véhicules allemands viennent d'arriver en Gironde. Des Roumains, des Autrichiens et des Italiens sont attendus.