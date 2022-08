Incendie en Gironde : la stratégie gagnante des pompiers

La lutte contre les flammes est d'abord une question de moyens. En Gironde, ils sont colossaux. Au plus fort de l'incendie, six Canadairs, trois Dash et 1 100 pompiers français ont été rejoints par 361 soldats du feu venus de toute l'Europe. Pour traiter les quelque 40 km de lisières, le soutien de la population est aussi non négligeable. Les habitants arrosent eux-mêmes ou aident à remplir les camions-citernes. Les riverains tentent aussi parfois d'assurer une partie de la logistique. Mais il reste un élément incontrôlable : la météo, soit une précieuse alliée, soit la pire ennemie des sapeurs-pompiers.