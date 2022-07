Incendie en Gironde : Léa Merlier nous explique pourquoi les pompiers craignent une reprise

En ce moment même, des reconnaissances aériennes ont lieu pour repérer les points chauds. En plus de ce travail, les 600 pompiers mobilisés doivent arroser les lisières. Ce sont les limites entre les zones déjà brûlées et celles qui ont été épargnées par les flammes. C'est un véritable travail de fourmi qui va durer des semaines. Et pour cause, le tour de feu fait près de 66 kilomètres.