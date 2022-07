Incendie en Gironde : où en est la situation ?

À la Teste-de-Buch, le feu est à présent maîtrisé. Sur place, il y a 200 pompiers qui sécurisent la zone depuis samedi. Il s'agit notamment de repérer les braises encore fumantes et de les noyer le plus rapidement possible. Ils sont aidés par les forestiers et vont poursuivre ce travail de fourmi plusieurs jours encore. Ce dimanche après-midi, ils vont aussi patrouiller dans des massifs encore intacts pour éviter les reprises de feu dans les zones qui n'auraient pas brûlé.