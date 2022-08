Incendie en Gironde : pourquoi le feu s'est propagé si vite ?

Tout a basculé à la mi-journée, mardi. Aux heures les plus chaudes, au cœur de la forêt de Saint-Magne, les habitants ont aperçu les premières fumées. Les centaines de pompiers ont beau intervenir à toute vitesse, les vents tourbillonnants ont multiplié les foyers d’incendie. Dix, au total, en quelques heures. Vers 17 heures 30, il n’y a plus le choix, il faut partir. Dans la commune voisine d’Hostens, le feu a continué sa progression et a menacé les maisons. Les habitants, impuissants, assistent à ce désastre, un mois tout juste après le gigantesque incendie de l’Honduras, à 20 kilomètres de là, à peine.