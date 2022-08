Incendie en Isère : 200 personnes en cours d'évacuation

Plus de 50 hectares de forêts ont été dévorés par les flammes dans le massif de la Chartreuse. Le feu est immaîtrisable. Et pourtant, deux hélicoptères bombardiers d'eau se relaient depuis le début de l'après-midi et larguent près de 5 000 litres d'eau à chaque passage. "La difficulté pour les hélicoptères bombardiers d'eau, c'est de travailler en paroi avec des obstacles qui sont naturels. L'aérologie est aussi particulière et à prendre en compte pour éviter de mettre en danger la machine et les équipages", indique un pompier.