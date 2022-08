Incendie en Isère, des habitants évacués

Au lever du jour, la montagne calcinée révèle une épaisse fumée blanche. L'incendie toujours en cours a détruit 80 hectares sur ces falaises aux portes de Grenoble. Les habitants observent les reprises de feu impuissants. Dimanche en fin de journée, quatre Canadair ont été déployés en urgence dans cette zone difficile d'accès pour les sapeurs-pompiers. Le feu progresse rapidement, attisé par des vents violents. Au pied des falaises, 130 personnes ont dû être évacuées comme Josiane. Ils ont passé la nuit chez des proches. "On espère que notre maison ne brûle pas. C'est triste et on a aussi peur que le feu descende dans le village".