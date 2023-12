"Tout est parti en fumée" : un incendie spectaculaire ravage le complexe sportif de Gravelines

Un violent incendie a ravagé ce lundi le complexe Sportica de Gravelines (Nord). La salle de basket du BCM Gravelines-Dunkerque est notamment partie en fumée. Si le feu est actuellement circonscrit, l’extinction reste partielle, précise la préfecture.

L'origine du sinistre est pour l'heure incertaine. Un incendie spectaculaire s'est déclaré ce lundi dans le complexe Sportica de Gravelines, dans le Nord. Des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence du feu, qui s'est notamment propagé à la salle de basket du BCM Gravelines-Dunkerque, club évoluant en "Élite", la première division du championnat de France. "Il n'y a plus de salle de basket, tout est parti en fumée", s'est ému le président du club, Christian Devos.

Jusqu'à 90 pompiers mobilisés

"Vers 13h, ce lundi 25 décembre 2023, un incendie s’est déclaré au complexe sportif Sportica à Gravelines. Il a débuté au niveau de la piscine, puis s’est propagé dans les locaux de la cafétéria et de la salle de basket", indique la préfecture dans un communiqué. "Dès l’alerte, le service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS 59) a déployé sur place jusqu’à 90 sapeurs-pompiers et plus de 40 engins", poursuit-elle, précisant que "si le feu est actuellement circonscrit, l’extinction reste partielle".

"Un panache de fumée reste visible", ajoute la préfecture, annonçant que des analyses de toxicité sont en cours. "Les habitations riveraines sont actuellement épargnées du fait d’un vent favorable qui éloigne les fumées. Néanmoins, nous invitons les riverains à rester chez eux fenêtres fermées."

Toujours selon la préfecture, aucune victime n’est pour l’heure à déplorer en dehors de deux blessés légers parmi les sapeurs-pompiers.